Почти 32 тысячи человек примут участие в общегородском субботнике в Барнауле

29 апреля в Барнауле состоится общегородской субботник. Планируется, что участие в нём примут около 32 тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для сбора и вывоза мусора задействуют 123 единицы спецтехники, а с уголков города и пригородной зоны вывезут не меньше двух сотен машин с мусором», — добавили в городской администрации.

На этот день запланировано 38 акций во всех районах города. Также горожане будут убирать мусор с территорий, которые вошли в голосование по благоустройству. Среди таких участков в Ленинском районе Барнаула — это парк «Юбилейный», а в Центральном — аллея Ветеранов.

Представители различных городских предприятий выйдут на уборку прилегающих территорий, а «Автодорстрой» займётся очисткой лотков от смета, сбором мусора на дорогах и покраской остановочных павильонов.