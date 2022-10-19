Под какой режим попал Алтайский край согласно указу Путина и что это значит для жителей региона?

19 октября президент России Владимир Путин ввел на территории четыре уровня готовности. Алтайский край согласно указу президента попадает под режим «базовой готовности».

В рамках режима базовой готовности может произойти следующее:

— Могут ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны;

— Главы регионов должны принять меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил;

— Будет усилена охрана общественного порядка, важных объектов и населения;

— Могут быть введены особые режимы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

О том, какие режимы действуют в других регионах страны и что это значит — в материале amic.ru.