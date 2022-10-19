Под какой режим попал Алтайский край согласно указу Путина и что это значит для жителей региона?
Главы регионов, в которых ввели режим базовой готовности, должны принять меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил
19 октября президент России Владимир Путин ввел на территории четыре уровня готовности. Алтайский край согласно указу президента попадает под режим «базовой готовности».
В рамках режима базовой готовности может произойти следующее:
— Могут ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны;
— Главы регионов должны принять меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил;
— Будет усилена охрана общественного порядка, важных объектов и населения;
— Могут быть введены особые режимы работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
О том, какие режимы действуют в других регионах страны и что это значит — в материале amic.ru.