Подарок солдату. Как Барнаул участвует во всероссийской акции в поддержку армии

Посылки для солдат собирают в Барнауле: так столица Алтайского края участвует во всероссийской акции, которая направлена в поддержку армии РФ.

Как отмечают в администрации города, в акции участвуют целые предприятия, школы и просто неравнодушные горожане. Организатор — региональное отделение Союза женщин России.

По словам председателя алтайского отделения Союза женщин Надежды Ремневой, каждая коробка должна быть сформирована согласно списку, утверждённому с Министерством обороны. Можно также написать письмо или нарисовать рисунок.

В посылках — сладости, одежда, чай, антисептики, средства гигиены. Каждая коробка подписана, чтобы солдаты знали, откуда к ним пришёл подарок: «Коллектив Алтайского государственного театра кукол «Сказка», «От жителей города Бийска», «Совет женщин г. Барнаул» и т.д.

«Не обязательно, что подарки попадут нашим землякам, главное, чтобы каждый солдат получил кусочек дома и почувствовал поддержку, осознал, что его ждут живым и здоровым», — говорит заместитель председателя женсовета Барнаула Лариса Воронцова.

Одна из первых к этой акции присоединилась школа № 52. Её директор Татьяна Пономарёва рассказывает, что её коллеги-педагоги, а также школьники и их родители подготовили для солдат 34 коробки. Дети нарисовали рисунки и написали маленькие послания со словами поддержки и пожеланиями боевого духа и крепкого здоровья.

Воронцова отмечает, что многие горожане объединились с соседями по подъезду, чтобы собрать посылку. А к некоторым пенсионерам приезжали даже домой, чтобы забрать подготовленные подарки для армии.

Люди очень хотят помочь, говорит Надежда Ремнева. Многие приносят продукты и предметы первой необходимости в большом количестве в обычных пакетах или коробках, не формируя утверждённый набор. И поэтому к акции пришлось подключить волонтёров. Откликнулось много ребят из Алтайского промышленно-экономического колледжа.

«Когда нам сообщили об акции, то желающих было очень много. Наша задача заключалась в том, чтобы проверить по спискам пришедшие нам посылки, сформировать подарки из разных продуктов и наклеить на все соответствующие наклейки. Мы работали с азартом много часов подряд, и даже удивлялись своим результатам — в первый день упаковали 513 коробок за три часа, хотя рассчитывали это количество на всю смену. Всё время мы думали только о том, что солдату в опасной зоне, которому попадёт в руки подарок, будет приятно получить поддержку даже от незнакомых ему людей», — сказала студентка первого курса Лина Топчиёва.