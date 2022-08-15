Покупатели билетов на перенесённый «Ветер Сибири» провели свой «фестиваль» в бийском аэропорту

Покупатели билетов на перенесённый рок-фестиваль «Ветер Сибири» провели акцию под названием «Унесённые ветром Сибири» на территории Бийского аэропорта. Они приехали на место проведения мероприятия 14 августа — в день, когда фестиваль должен был закончиться, и сфотографировались, показав пальцами жест «коза». Снимки они разместили в сообществе «Унесённые ветром Сибири» во «ВКонтакте».

«Шуточная вечеринка»

Как рассказал amic.ru один из участников мероприятия, это была не спланированная акция, а шуточная «вечеринка» на территории аэропорта. Туда приехало 20 человек, проживающих рядом.

Через социальные сети на «фестиваль» никого не зазывали. Тем не менее многие члены группы «Унесённые ветром Сибири» во «ВКонтакте» написали, что сами бы поучаствовали в таком перформансе.

Что за фестиваль?

Напомним, что фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти на территории бийского аэропорта с 12 по 14 августа 2022 года, но 5 июля его перенесли на август 2023-го. Причиной изменения даты на целый год стало письмо из правительства Алтайского края, в котором рекомендовалось перенести мероприятие из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

Покупатели билетов в существование такого документа не поверили, так как все ковидные ограничения на тот момент в России были отменены.

Тем не менее в Роспотребнадзоре и администрации Алтайского края подлинность письма подтвердили. Правда, региональные власти пояснили, что это была лишь рекомендация, а не требование. Также документ отправили ещё до отмены ковидных ограничений 1 июля.

Чем недовольны люди?

Недовольные новой датой покупатели билетов поспешили их вернуть. Сначала организаторы возвращали деньги, однако сейчас люди массово получают отказы. Им предлагают либо ждать 2023 года, либо получить ваучер на посещение «Ветра Сибири» когда-нибудь в будущем. Деньги вернуть вроде как можно, но только «по уважительной причине», которую необходимо подтвердить документально.

Такие условия законны, уверяют организаторы, ссылаясь на постановление правительства РФ № 442 от 3 апреля 2020 года об особенностях отмены либо переноса мероприятий. Обратившимся в суд они угрожают издержками на сумму не менее 50 тысяч рублей. Тем временем первые иски против ООО «Ветер Сибири» уже есть. Кроме того, обладатели билетов создали во «ВКонтакте» группу «Унесённые ветром Сибири», в которой делятся своим опытом возврата билетов и обращений в суд.

Пока же директор ООО «Ветер Сибири» Константин Полещук осенью 2022 года собирается провести в Красноярске, Новосибирске и Екатеринбурге ещё одно мероприятие со «звёздами» — мотивационный марафон «Форум успеха». Туда обещают привезти телеведущих Марию Киселёву и Розу Сябитову, психолога Михаила Лабковского, тиктокера Хабиба и других знаменитостей.

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