Потушено почти 600 возгораний. В Алтайском крае завершился пожароопасный сезон

В Алтайском крае завершился пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Всего за пожароопасный сезон текущего года ликвидировано 597 лесных пожаров на площади 10711,73 га. В тушении лесных пожаров задействовали 8,3 тысячи человек, 3,6 тысячи единиц техники, в том числе 2,8 тысячи пожарных автомобилей, 810 тракторов, пожарный поезд и воздушные суда. Общий налёт воздушной пожарной техники 1100 часов — с воздуха удалось обнаружить 111 лесных пожаров.

Отмечается, что 34 лесных пожара перешли с земель иных категорий, восемь — с линейных объектов, а один возник по вине лесопользователя. Чаще всего возгорания происходили по причине грозовых разрядов (282) и по вине граждан и различных организаций (271). Кроме того, одно возгорание пришло с территории соседних субъектов РФ.

В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия по прохождению пожароопасного сезона на территории Алтайского края выполнены своевременно и в полном объёме. Принятые властями меры позволили не допустить перехода лесных пожаров на населённые пункты.