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Правда ли, что срок службы в российской армии увеличится в два раза в 2023 году

Ранее за повышение срока службы высказывались в Госдуме и в Совете Федерации

19 декабря 2022, 12:16, Антон Дегтярев

Военный / Фото: duma.gov.ru
Военный / Фото: duma.gov.ru

17 декабря 2022 года в СМИ появилось видео, на котором дмитровский военком Михаил Фотин заявил журналистам телекомпании «Вечерний Дмитров» о планах увеличить срок срочной службы сначала до полутора, а затем до двух лет. Amic.ru разобрался, действительно ли российские мужчины будут дольше служить в армии и есть ли к тому предпосылки.

Что сказал военком?

На видео Михаил Фотин сообщил, что у него есть «официальная информация от военного комиссара Московской области», что весной 2023 года призванные на срочную службу молодые люди будут служить уже не год, как сейчас, а полтора. Это будет только переходный период. Тех, кого призовут осенью 2023-го, будут служить уже два года, сообщил Фотин.

По словам военкома, причина такого решения в том, что «северные соседи вступают в НАТО и, соответственно, надо будет формировать новые соединения, новые части».

Правда, через некоторое время после публикации видео Фотин от своих слов отказался. Он сказал изданию msk1.ru: «Всё зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете».

После этого военком и вовсе рассказал Telegram-каналу Baza, что видео было записано два года назад. На вопрос журналиста о том, почему в видео сказано о приостановленной мобилизации, Фотин не ответил.

Сюжет со словами военкома с сайта телеканала удалили.

Что говорит Минобороны?

Минобороны РФ отрицает какие-либо планы по изменению срока службы. В Telegram-канале ведомства сообщили, что пока ничего менять в законе не планируется.

Сколько служат сейчас?

Сейчас по статье 38 Федерального закона срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев. Годичную службу ввели ещё в 2008 году. До этого надо было отслужить в армии два года. При этом лица с высшим образованием могли служить один год вместо двух лет.

Разговоры об увеличении срока службы уже были?

Да. Тему подняли в конце 2022 года. 3 ноября 2022 года депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») объяснял РИА Новости, что увеличение срока службы «позволит более качественно готовить военнослужащих». По его словам, за год солдата «обучить и подготовить очень сложно и проблематично». Он назвал повышение срока службы до двух лет «своевременной» и «необходимой мерой».

В октябре с идеей увеличения срока службы до двух лет выступал и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он говорил, что только за два года можно создать «готового бойца».

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев 3 ноября заявил, что его комитет будет вести консультации по поводу увеличения срока службы в армии и «советоваться с Министерством обороны» и «другими силовыми структурами».

К слову, часть депутатов Госдумы с предложениями коллег не согласилась. Например, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал «Ведомостям», что в Госдуме «такие законодательные инициативы не рассматривают и считают, что на сегодня такой необходимости нет».

Осенью пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков также отметил, что идея возврата к двухлетней срочной службе не обсуждалась.

Комментарии 30

  • Я служил 2 года, отец 3.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • За кого платили "материнский капитал", хоть на три года...
    19 декабря, Гость   Ответить
  • 2 года-в самый раз,чтобы чему-то научиться.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • да , будет, так же как и увеличение пенсионного возраста, голосящие пропагандисты и гарант - говорит, что умереть за родину это подвиг.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • если два года, тогда и льготы какие-то должны быть, а так я служить два года, или три, а ты жизнью наслаждаться, в случае конфликтов, я на войну........
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Была бы реальная боевая подготовка срочников, как сейчас готовят мобилизованных, за год ребенок Рэмбо станет. А как сейчас на показуху только порядок наводить, заборы красить, да тумбочку охранять и оборонять смысл призыва только в бесплатной рабочей силе
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, респект.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • збс, удачи, вместо года мытья казарм и чистки сортиров, будут два
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Дмитрий Песков также отметил -- также
    19 декабря, Гость   Ответить
  • 2 года-в самый раз,чтобы чему-то научиться.--- Если учить, а не так когда у в учебке за 5 месяцев только в наряды ходишь.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Хватит болтать. 2года должны быть установлены сразу после начала СВО. За год солдата не воспитаешь и не подготовишь. Общество особенно его профессиональная военная часть давно уже предлагает.Итак понятно что от профессионализма зависит выживаемость воина на поле боя. А те кто против это враги придумывающие разного рода якобы благочинные доводы а на деле лишающие солдат возможности выжить в сражениях.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • так идите служите, люди блин, че вы тут ноете, хотите 2,3,4 года службы, идите служите, кто вам не дает
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Хватит болтать---Дурашка, армия должна быть полностью контрактной. Только тогда обеспечивается профессионализм. За два года подметания плаца можно научиться хорошо подметать плац.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "Я служил - пусть другие служат также". Что за бред? По себе людей не судят. Кому-то и года достаточно, а кому-то двух лет мало. Вообще срочная служба не нужна. Армия должна быть контрактной. Необходимо готовить профессионалов, а не сгребать всех подряд на срочку. Хочешь быть профессиональным военным - иди по контракту.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • За год можно обучит военной специальности, только исключить наряды и хозяйственные работы, обучать военной специальности в теории и практике. Охрану должна осуществлять военная полиция, а хозяйственные работы гражданские. Тогда будет качество обучения. И не забывать о физической подготовке и обучению самообслуживанию, а то даже дырку зашить и носки постирать не умеют.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость,
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, армия и есть сейчас в основном контрактная, отслужил год, тебя ни кто не заставляет служить два, хочешь подписывай контракт, и продолжай совершенствоваться, а нет так нет, но чтобы на случай войны всегда был готов, а то что там 2 или 3 года сделают, так снова начнется дедовщина, что ты думаешь что дед или тем более дембель скачет с автоматом как новобранец?, ты по факту так же и служишь год :)
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Я заканчивал достаточно серьёзную Алма-Атинскую 14-ю межокружную сержантскую школу связи погранвойск. Теоретическая подготовка была прекрасная. Но, на заставе уверенно я почувствовал себя, как специалист, только на втором году службы. Именно рядовые-ефрейтора- сержанты второго года службы служили опорой командованию заставы. Один год службы- это ха-ха и хи-хи! Старший лейтенант запаса в отставке Владимир Ляхницкий
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, 6 патрон за 2 года выстрелить чел а ты смешной
    27 декабря, Гость   Ответить
  • 2 года это много, за год могут обучить, а не болду гонять
    28 декабря, Гость   Ответить
  • По словам самих мобилизованных:"За месяц стрелял столько, сколько не стрелял за всю службу в армии". Может стоит пересмотреть программу боевой подготовки? Заодно сэкономить государственные деньги и вернуть сокращенные боевые части, из бригад опять сделать дивизии. А еще слышал что в России не осталось ни одного военного училища готовящего артиллеристов.
    07 января, Гость   Ответить
  • 2 года-в самый раз,чтобы чему-то научиться.---А кто учить будет? Эти офицеры сами нихрена не знают (учебка вч 3033 д)
    07 января, Гость   Ответить
  • А еще слышал что в России не осталось ни одного военного училища готовящего артиллеристов.- но можно же и загуглить. Хоть за год хоть за два профессионала подготовить невозможно. Армия должна быть контрактной. Т.е. боец обучается всегда. А вашими год-два можно только начальные знания резервисту задать. Для этого и месяца в год достаточно будет, если заниматься.
    07 января, Гость   Ответить
  • Вообще-то 1 год, или два - в плане обучения особого смысла нет. Ну отслужил человек - да он через два года забудет все, чему его там учили. Надо использовать опыт Швейцарии - первый вводный курс - в 21 год пять недель, а потом каждые 2-3 года по паре недель курсы переподготовки. Так до 50 лет и набежит год, или два. Да, и после вводного курса - автомат и 24 магазина патронов + форму домой, на хранение. Если Родина нуждается в защитниках, то они должны быть готовы постоянно.
    07 января, Гость   Ответить
  • Надо использовать опыт Швейцарии----Чтобы понять, насколько эффективен опыт Швейцарии, нужно чтобы Швейцария принимала участие в военных действиях.
    08 января, Гость   Ответить
  • Гость, соглашусь и поддержу!
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, будет 2 года будут в 2 раза больше заборов красить
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, да ну? Интересно чему можно научиться? Фото отчёты делать грамотные? Выслушивать в 2 раза больше матов и оскорблений? Стоять на построение в - 40 по 4-5 часов? Бесплатный труд на 2 года, збс. Я служил, и ничего хорошего там нет. Ну окей на стрельбы не 2 раза в год, а 4-5 в 2 год.
    9 часов назад, Гость   Ответить
  • Гость, тэк идите и подпишите контракт, с каждом годом Ваши шансы будут выше и выше.
    8 часов назад, Гость   Ответить
  • Гость плац, точно!
    8 часов назад, Гость   Ответить
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