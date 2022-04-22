Предпасхальные продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 23 апреля

На них будут продавать куличи и другие продукты

22 апреля 2022, 12:17, Никита Черников

В Барнауле в субботу, 23 апреля, в преддверии Пасхи состоятся очередные продуктовые ярмарки, сообщает мэрия.

Помимо привычных для горожан продуктов, на площадках также будут продавать куличи. Работать торговые точки будут с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • • пр. Ленина, 71;
    • сквер 60 лет СССР;
    • ул. 50 лет СССР, 51а;
    • пл. Народная;
    • пр. Ленина, 152;
    • пр. Красноармейский, 36;
    • ул. Чайковского, 21а.

Напомним, православная Пасха в 2022 году отмечается 24 апреля. Это один из самых важных дней в году для христианского мира. Верующие чтят память о чудесном воскресении Господнем и славят победу добра над злом.

Какого числа Пасха в 2022 году и как ее принято отмечать?

Какого числа Пасха в 2022 году и как ее принято отмечать?

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