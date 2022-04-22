Предпасхальные продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 23 апреля
На них будут продавать куличи и другие продукты
22 апреля 2022, 12:17, Никита Черников
В Барнауле в субботу, 23 апреля, в преддверии Пасхи состоятся очередные продуктовые ярмарки, сообщает мэрия.
Помимо привычных для горожан продуктов, на площадках также будут продавать куличи. Работать торговые точки будут с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
• пр. Ленина, 71;
• сквер 60 лет СССР;
• ул. 50 лет СССР, 51а;
• пл. Народная;
• пр. Ленина, 152;
• пр. Красноармейский, 36;
• ул. Чайковского, 21а.
Напомним, православная Пасха в 2022 году отмечается 24 апреля. Это один из самых важных дней в году для христианского мира. Верующие чтят память о чудесном воскресении Господнем и славят победу добра над злом.
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