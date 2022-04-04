Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 9 апреля

В Барнауле в субботу, 9 апреля, состоится очередная ярмарка выходного дня, сообщает пресс-служба мэрии.

С 10:00 до 14:00 всех желающих ждут на торговых площадках, которые будут размещены во всех районах города по следующим адресам:

• Железнодорожный район — сквер 60 лет СССР;

• Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а;

• Ленинский район — пл. Народная;

• Октябрьский район — пр. Ленина, 152;

• Центральный район — пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Производители предложат покупателям мясо, колбасные и рыбные деликатесы, кондитерские и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи, масло. При этом цены на продуктовых ярмарках существенно ниже, чем в торговых сетях. По итогам предыдущей ярмарки, прошедшей в Барнауле 2 апреля, разница составила от 8,2% до 33,3%, говорится на сайте городской администрации.