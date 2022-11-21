Производитель печей для барнаульского крематория опроверг информацию о приостановке работы в России

Компания TABO-CS, которая занимается оборудованием для крематориев, продолжает работать в России. Об этом amic.ru рассказал представитель компании Вячеслав Поляков.

«Поставки осуществляются через официального представителя фирмы ТАВО-СS — санкт-петербургское ООО „Реново-Сервис“. По соглашению с ТАВО-СS на инженеров этой фирмы возложены задачи по монтажу поставленного кремационного оборудования, его гарантийному и послегарантийному ремонту. В настоящее время в 18 городах России успешно работает 41 кремационная линия ТАВО-СS. Уже после введения санкций в Россию поставлены кремационные линии в крематории Калининграда и Воронежа (вторая линия), проведен пуск крематория в Томске», — рассказал представитель компании.

Он пояснил, что оборудование, поставляемое компанией, не попало в список санкций Евросоюза.

Говоря о приостановке работы крематория в Воронеже, после которого и появились сообщения о том, что ТАВО-СS больше не поставляет оборудования в Россию, представитель компании отметил, что причина остановки работы связана с тем, что крематорий несвоевременно подал заявку на обслуживание.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что крематории в нескольких городах страны могут остановить свою работу, включая крематорий в Барнауле из-за приостановки поставок оборудования компании ТАВО-СS.

При этом в барнаульском крематории amic.ru заявили о том, что учреждение заранее подготовилось к возможным вариантам развития событий и будет продолжать работу.

Гендиректор отметил, что самые серьёзные проблемы могут возникнуть с электроникой. Но добавил, что и их можно решить, не прибегая к помощи иностранного производителя. Поэтому Чумаченко уверен, что никакой критической ситуации в работе барнаульского крематория в ближайшее время не случится.