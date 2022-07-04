Пропадут ли западная косметика и парфюмерия с прилавков, и есть ли им российские замены?

Российский рынок пока не испытывает дефицита косметики и парфюмерии из-за ухода с рынка некоторых иностранных компаний. Через официальные каналы товар уже не приходит, однако ситуацию спасает параллельный импорт. Бизнесмены уверяют, что косметика в магазинах точно не пропадёт. Однако продукции премиальных брендов станет меньше. Об этом предприниматели рассказали amic.ru.

Падение предложения и спроса

Из-за ухода с российского рынка крупных западных производителей косметики и парфюмерии асcортимент этих товаров в отечественных магазинах сократился на четверть, писал РБК.

Сейчас многие западные бренды косметики и парфюмерии распродают остатки своей продукции, рассказывает учредитель сети «Парфюм Вояж» и директор ООО «Савелий» Андрей Лопатин.

Прямых отношений с Европой сейчас нет, и если что-то доходит до России, то по так называемому параллельному импорту — через ОАЭ, Турцию или Пакистан. Сейчас продукция, пришедшая по окольным тропам, уже начала появляться у неофициальных дистрибьютеров в Москве. У официальных поставщиков пока всё глухо, отмечает Андрей Лопатин.

У некоторых брендов (например, L'Oreal и Procter & Gamble) есть производство в России, и их продукция на рынке ещё присутствует, рассказывает Андрей Лопатин. Но в целом ассортимент падает, говорит предприниматель.

Впрочем, спрос тоже уменьшается. Сейчас люди экономят и на парфюме, и на косметике из-за экономического кризиса, поэтому товарные остатки ещё ждут покупателей на полках и расходятся не слишком быстро, отмечает Андрей Лопатин. По его словам, подорожавшие импортные товары сейчас покупают примерно в два раза меньше, чем раньше.

«Парфюм Вояж» изначально был рассчитан на импортные товары для покупателей среднего и высокого достатка, поэтому падение спроса на импорт и сбой поставок сильно ударили по сети, отмечает Андрей Лопатин. Кроме того, европейские товары сильно подорожали, и покупать их люди не торопятся.

Парфюм / Фото: unsplash.com

Новые цены в конце лета?

Цена на рынке сейчас зависит конкретно от товара и поставщика. В конце февраля — начале марта цены на отдельные позиции могли подниматься в два раза, но средние показатели роста тогда остановились на уровне 30-40%, говорит Андрей Лопатин.

До сих пор стоимость европейских духов и косметики на фоне падения курса доллара и евро практически не снизилась из-за сложной логистики, объясняет предприниматель. Поставщики не могут просчитать затраты на перевозку товаров и торгуют со склада по высокому ценнику. К тому же компании часто сами не заинтересованы в быстрой продаже своей продукции. У дистрибьютеров остаётся, например, тысяча флаконов, которые они могут продавать месяц.

«Если они не знают сроки поставок — зачем торопиться снижать цену? Компания может на 70% поднять стоимость и за полгода всё продать. Но тут помогает серый импорт. Бывают ситуации, когда у официального дистрибьютера флакон стоит три тысячи рублей, а у неофициального — две тысячи рублей», — рассказал предприниматель.

По словам Андрея Лопатина, цены на российские товары тоже увеличились на 30-40%, из-за того что отечественные производители делают свой парфюм и косметику из импортных комплектующих. В магазине «Главпарфюм», торгующем российскими духами, цены также поднялись на 25%, а на что-то — и на 50%, рассказывает его директор Игорь Шиповалов. При этом сейчас ценники не снижаются и остаются на том же уровне. Однако цены российских производителей всё же трудно сравнивать с иностранными, отмечает Шиповалов. По его словам, если стандартный флакон европейских духов уже стоит более 20 тысяч рублей, то средний ценник на нишевую российскую парфюмерию — от 3,5 тысячи до 6 тысяч рублей.

А вот цены на продукцию из дружественных стран уже откатились назад, отмечает бизнесмен. Там ориентируются на текущий курс доллара, и ценник снижается вместе с ним. Сейчас товары продаются примерно по тем ценам, которые были до начала спецоперации. Однако возможно, что новые партии товара будут стоить ещё дешевле — уже по июньскому курсу в районе 55 рублей. Но этого надо подождать, потому что закупка партии — долгий процесс, отмечает Андрей Лопатин.

«Как минимум квартал уходит, чтобы товар попал в распределительный центр. Затем он ещё должен дойти до магазинов. Это длинный цикл. Мы по новым ценам продукцию увидим в конце лета, не раньше», — сообщил предприниматель.

Косметика / Фото: unsplash.com

Ждут ли магазины дефицита?

Бизнесмен считает, что на российском рынке падение ассортимента продукции будет умеренным, и все позиции в этом году точно не пропадут. По словам Андрея Лопатина, с полок исчезнет товар, который сейчас не очень популярен. Самый ходовой же будут завозить по параллельному импорту.

«Например, линейка Christian Dior насчитывает 800 позиций. Есть хиты продаж, 50 самых „вкусных“ позиций, есть продукция для „красивой“ полки, чтобы люди видели разнообразие. Везти по серому импорту все 800 позиций невыгодно, многие из них убыточны. Поэтому будут возить 50 хитовых и 150 среднехитовых, и всё. Ассортимент упадёт, но на качество жизни рядового покупателя это не повлияет. Без парфюмерии, помады и кремов мы не останемся 100%», — объясняет Андрей Лопатин.

Альтернативы у западных брендов немного, но она есть. Например, есть качественная корейская косметика. Из Китая косметику также завозят, а вот парфюмерия оттуда не идёт вообще, потому что у них нет ни этого рынка, ни культуры потребления духов. Кроме того, сейчас на рынок активно заходят арабские бренды. По словам Андрея Лопатина, арабы производят качественную продукцию и «могут положить на лопатки» многих европейцев.

«Если раньше европейцы смотрели за качеством, то сейчас стали пренебрегать им в угоду экономике, на ингредиентах стали экономить. От этого стойкость парфюма уменьшается. Арабы таким не занимаются, у них со стойкостью всё хорошо, на качестве они не экономят и в имя пока что так не вкладываются. Поэтому у них достойный парфюм есть, он стоит в два раза дешевле», — рассказал Андрей Лопатин.

Косметика / Фото: amic.ru

Сможет ли Россия импортозаместить духи и косметику?

Российская косметика и парфюмерия на рынке имеется, но она относится в основном к масс-маркету, рассказывает Андрей Лопатин. Например, рынок масс-маркетовой парфюмерии российские производители закрывают на 90%, отмечает бизнесмен. На рынке «неизысканной косметики» российских брендов тоже много, отмечает Лопатин. А вот с элитной парфюмерией и косметикой есть проблемы. В России сейчас почти нет громких имён и известных брендов.

Уже сейчас соотношение отечественной и зарубежной косметики в «Парфюм Вояже» меняется. По словам Андрея Лопатина, доля отечественной и зарубежной продукции в сети до спецоперации составляла 20% на 80% соответственно. Теперь цифры сравнялись. Отечественной косметики стало 50%. В «Парфюм Вояже» это произошло за счёт сокращения зарубежных товаров, а не потому, что отечественных продуктов стало больше, говорит бизнесмен.

В барнаульских магазинах «Л'Этуаль» уже появились стойки с продукцией от российских производителей. В магазине amic.ru рассказывали, что в скором времени в «Л'Этуаль» будет больше российского парфюма и косметики.

Относительно просто сейчас живётся тем, кто изначально ориентировался на российскую косметику и парфюмерию. Если магазин не сетевой и работает на массового покупателя, то там продаются в основном отечественные товары, отмечает Андрей Лопатин.

Например, магазин «Главпарфюм» проблем с поставками не испытывает, говорит Игорь Шиповалов. Ассортимент у них пока никак не изменился. По словам Шиповалова, российской косметики на рынке достаточно.

«В последние годы пошёл тренд на российский парфюм, появилось много парфюмерных брендов, в том числе селективная, авторская парфюмерия. У нас этого всего достаточно много. Разве что у производителей нет таких рекламных бюджетов, как у международных корпораций, наших не знают, и люди ходят и спрашивают Dolce&Gabbana и Chanel, потому что это укоренилось в головах. Другой вопрос в том, что продукция производится из иностранных компонентов. Тот же спирт или те же парфюмерные композиции, масла завозятся из-за границы, вся база в них зарубежная», —рассказывает Шиповалов.

По словам Шиповалова, российская косметика на рынке представлена очень достойно, и сейчас надо воспользоваться моментом и сделать так, чтобы отечественные бренды стали известны покупателю. Тогда люди смогут оценить их по достоинству, говорит Шиповалов.

Духи / Фото: unsplash.com

Напомним, что после начала спецоперации на Украине многие косметические бренды ушли с российского рынка. В марте поставки косметики и парфюмерии в Россию прекратила компания The Estee Lauder Companies Inc., к которой относятся бренды Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие.

Также временно остановили работу в России L'Oreal, Sephora. Уже в апреле полностью закрыть бизнес в нашей стране решила французско-американская косметическая компания Coty. К ней относятся бренды Max Factor, Rimmel, CoverGirl, Calvin Klein, Gucci, Tiffany, Hugo Boss, Guess и другие. В том же месяце с российского рынка ушла компания Henkel из Германии (ей принадлежат бренды Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan и другие). А уже в мае — немецкий производитель косметики Wella. О прекращении поставок продукции в Россию также заявляли Johnson & Johnson и Unilever.

При этом в пресс-службе Минпромторга уверяют, что отечественный рынок не ждёт серьёзное сокращение ассортимента парфюмерии, так как российские компании могут восполнить недостающие позиции. Всего на рынке РФ сейчас 39 основных производителей косметики. Однако они также столкнулись с нехваткой импортного сырья для производства помады и туши для ресниц, пишет РБК.

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