Рабочие в Барнауле продолжают разбирать мост у Нового рынка

В Барнауле продолжаются работы по демонтажу моста у Нового рынка, а также по возведению второго разворотного трамвайного кольца. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«Частично демонтировали первую, вторую и третью опоры. Демонтировано 40% балок пролётного строения. На трёхпролётном путепроводе демонтировано 90% балок пролётного строения. Выполняются работы по переустройству линий связи», — сказано в сообщении.

Рабочие, которые задействованы в строительстве второго разворотного трамвайного кольца, занимаются засыпкой, выправкой и подбивкой рельс.

На втором этапе работ планируют закрепить и натянуть элементы контактной подвески и приступить к монтажу контактного провода.