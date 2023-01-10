Раскрыты обязанности генерала Лапина на новой должности в ВС РФ

Экс-главнокомандующий Сухопутными войсками Болдырев заявил, что генерал-полковнику предстоит взять на себя серьёзную ответственность

10 января 2023, 19:26, ИА Амител

Фото: mil.ru

Генерал-полковник Александр Лапин займётся на новой должности планированием и мобилизационными вопросами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал российской армии Владимир Болдырев.

По его словам, Лапина уже назначали начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

«Это очень серьёзно. Большая должность. Это планирование, в первую очередь, применение сухопутных войск. Это огромная работа, связанная с мобилизационными вопросами, с территориальной обороной. Это планирование подготовки военных округов», — уточнил Болдырев. Он отметил, что Лапину предстоит взять на себя серьёзную ответственность, с которой, считает генерал, тот справится благодаря уровню своей подготовки.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщала, что генерал-полковник Лапин займётся перевооружением на посту начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России. Он сменил в новой должности Василия Тонкошкурова, который с 2018 года отвечал за развитие сухопутных войск. Примечательно, что должность была вакантной с августа 2022 года — с назначения Тонкошкурова первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.