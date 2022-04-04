Разработчик World of Tanks уходит из России и Беларуси

Разработчик World of Tanks и других онлайн-игр Wargaming покидает Россию и Беларусь, говорится на сайте компании.

Cервисы в этих двух странах с 31 марта перешли под управление Lesta Studio из Санкт-Петербурга. В Wargaming отметили, что не получат прибыли от этого процесса — напротив, там ожидают больших потерь от этого решения.

«Мы завершим операционный переход со всей необходимой скоростью, оставаясь при этом в полном соответствии со всеми законами и обеспечивая постоянную безопасность и поддержку наших сотрудников. В течение переходного периода наши продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем», — сказано в сообщении.

Wargaming уже не первая игровая компания, покинувшая российский рынок после объявления властями военной спецоперации на Украине. Ранее о прекращении или ограничении работы также заявили CD Project RED, Ubisoft, Rockstar Games, Microsoft, GSC Game World и другие.