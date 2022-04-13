Реальный размер зарплат снизился в Алтайском крае

В январе 2022 года размер средней зарплаты в Алтайском крае составил 31 789 рублей, что номинально выше, чем годом ранее, но ниже в реальном выражении. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

По информации ведомства, к январю 2021 года средняя зарплата в регионе выросла на 9,2%, но в реальном выражении она уменьшилась на 1,4%.

По отношению к декабрю 2021 года падение ещё больше, но этот показатель не объективен, поскольку часть работников в регионе получают 13-ю зарплату и авансы за январь.

При этом ряд специалистов отмечают, что падение реальных доходов в России в 2022 году продолжится из-за последствий введённых санкций.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотеки в Алтайском крае в феврале 2022 года увеличился почти на 50%.