Режим «черного неба» продлили в Барнауле и Бийске

Режим «чёрного неба» в Барнауле и Бийске продлили до 16:00 9 декабря. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Сейчас в Барнауле превышена предельно-допустимая концентрация (ПДК) оксида углерода, диоксида азота, а в Железнодорожном и Центральном районах — сажи. В Бийске в квартале АБ отмечается превышение содержания в атмосфере диоксида азота, а в посёлке Котельщиков и в районе Коммунального моста — оксида углерода.

В мэрии Барнаула подчеркнули, что руководству городских предприятий рекомендовали провести мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ.