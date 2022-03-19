Роскомнадзор призвал YouTube снять блокировку с российских каналов и пригрозил блокировкой

Роскомнадзор призвал видеохостинг YouTube снять блокировку с российских каналов, пригрозив ответными «технологическими мерами». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией», — заявили в федеральной службе.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что под ограничения платформы попали РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Известия», Пятый канал, «Русское радио», «Царьград», Первый канал, «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА Новости. Кроме того, блокировки коснулись проектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину».

«По всем фактам цензуры российских СМИ <...> Роскомнадзор направлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее по состоянию на 18 марта со стороны компании Google LLC эти требования не выполнены», — уведомили в Роскомнадзоре.

Напомним, ранее источник РИА Новости сообщал, что Роскомнадзор может заблокировать YouTube в течение нескольких недель, а возможно и в ближайшие дни.