Роскосмос объяснил желтые с синими вставками комбинезоны космонавтов

Жёлтые комбинезоны с синими полосами были сшиты для российских космонавтов давно, цвета были выбраны исходя из аналогии с гербом МГТУ имени Баумана, который окончили все три члена экипажа корабля «Союз МС-21», сообщил в субботу руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

Корабль «Союз МС-21» пристыковался к Международной космической станции вечером 18 марта. На нём прибыли трое россиян — выпускников МГТУ имени Баумана: Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев.

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, в свою очередь, назвал «бандеровскими недобитками и их англосаксонскими спонсорами» те СМИ, которые написали о комбинезонах космонавтов как о повторяющих цвета украинского флага.

«Наши космонавты в гробу видали украинских нациков. Но отказываться от каких-то цветов в исполнении герба Бауманского университета или в цветовой гамме стартового комплекса „Союз-2“ мы не собираемся. Мы лучше свидомых укронациков догола разденем, чем в чём-то им уступим», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.