Рубцовску хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»

На августовской сессии АКЗС планируют рассмотреть вопрос присвоения Рубцовску звания «Город трудовой доблести», сообщает алтайский парламент.

«Рубцовск, безусловно, заслуживает такого почётного звания. Его жители в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, тем самым помогли приблизить победу. Получение статуса „Города трудовой доблести“ увековечит их подвиг», — подчеркнул вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Как отметила председатель правления рубцовской городской общественной организации «Наш город» Наталья Данилова, для города «это будет большим толчком в развитии социально-экономической сферы». Изначально признать Рубцовск «Городом трудовой доблести» предлагали члены местного отделения партии «Единая Россия». Затем инициативу поддержали депутаты горсовета. Положительного решения ждут и городские общественные организации.

Напомним, во время Великой Отечественной войны в Рубцовске располагались крупнейшие предприятия, выпускавшие в том числе военную технику. Город находился на втором месте в СССР по занятости населения в промышленности.

Почётный статус «Город трудовой доблести» присваивается населённым пунктам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив трудовой героизм.

В Барнауле 32-метровую стелу «Город трудовой доблести» установят до ноября в Нагорном парке. 20 мая 2021 года краевой столице присвоено почётное звание.