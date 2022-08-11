Рынок не помог. Зачем Барнаул ввязывается в дорогостоящую историю с МУП общественного транспорта

В ближайшем будущем в Барнауле появится муниципальное предприятие для пассажирских перевозок. Оно будет работать наравне с частниками. Пока неизвестно, на какие маршруты зайдёт новое МУП и сколько автобусов закупит. Но эксперты говорят — всё это детали. Главное — создать структуру. Amic.ru спросил у специалистов, зачем Барнаулу нужен транспортный МУП и насколько сложно его создать.

Почему власти решили создать МУП?

О возможном создании муниципального предприятия для пассажирских перевозок объявили на совещании в барнаульской мэрии 4 августа. Появления транспортного МУП барнаульцы ждали уже давно, и разговоры об этом ходят несколько лет.

Всему виной транспортные проблемы. По словам заместителя председателя комитета Алтайского Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Людмилы Сусловой, в последнее время жалоб на состояние транспорта, регулярность перевозок и нехватку машин в Барнауле стало больше.

Горожане в соцсетях продолжают сетовать на долгое ожидание автобусов. При этом сделать что-то с ними без создания МУП трудно. Если для электротранспорта существует МУП «Горэлектротранс», и закупать трамваи и троллейбусы можно для него из бюджета, то автобусами ведают частники. И сейчас из-за возросших цен на обслуживание приобрести новые (особенно крупногабаритные) автобусы сами они не могут. Чтобы ситуация наладилась, нужна «хозяйская рука», то есть муниципальное предприятие, говорит Суслова.

«Другого выхода сегодня нет. Чтобы прийти к нормальному транспортному сообщению, нужно создать МУП. По-другому нельзя. Раньше посыл был такой, что у нас конкурентный рынок, и он всё отрегулирует сам, что частники затронут все маршруты и ценовая политика по ним не ударит. По факту всё получилось не так», — отметила Людмила Суслова.

Автобус / Фото: amic.ru

Как муниципальное предприятие сможет улучшить ситуацию с общественным транспортом?

Муниципальное предприятие поможет закупать новый транспорт, создавать хорошую техническую базу, с МУП будет проще регулировать тариф и проводить надзорные мероприятия, объясняет депутат. Управляемости будет больше и количество крупногабаритных автобусов вырастет, считает Суслова.

Сейчас в городе есть упор на маршрутки, говорит она, потому что они дешевле. Но крупные автобусы городу нужнее, ведь они разгружают трафик, в большую машину проще «влезть», чем в маленькую, говорит зампредседателя транспортного комитета АКЗС.

Кроме того, городу надо закрывать «болевые точки», то есть районы новостроек, где транспорт ходит плохо или не ходит совсем. Создание МУП позволит пустить туда автобусы, отмечает депутат.

За счёт каких денег можно создать транспортный МУП в Барнауле?

Мэр краевой столицы Вячеслав Франк заявил, что такой проект поможет развитию транспорта в Барнауле, однако требует серьёзного финансирования из краевого и федерального бюджетов, а также участия города в профильных программах.

По словам Франка, нужна «детальная и всесторонняя проработка данного вопроса». Но при этом речи об отказе от частных перевозчиков не идёт, отметил он.

Мэр поручил чиновникам определить источники финансирования для проекта и детально изучить действующие программы, которые позволят получить господдержку и софинансирование на покупку новых автобусов. Теперь чиновники занимаются этим вопросом.

Автобус / Фото: amic.ru

Как попасть в госпрограммы для развития городского транспорта?

Ещё одна важная причина создания МУП — участие в федеральных и региональных программах, говорит председатель исполкома алтайского Народного фронта Сергей Войтюк, который присутствовал на совещании в мэрии 4 августа. По его словам, когда в городе есть транспортное предприятие, ему проще получать деньги из федерального центра.

Будь в Барнауле такое муниципальное предприятие, можно было бы закупать автобусы из краевого бюджета целенаправленно для города, отмечает Войтюк. Подобный опыт был в 2021 году — тогда регион приобрёл автобусы для муниципалитетов, однако на многие из них перевозчиков просто не нашлось, был недостаток водителей, плюс такие перевозки в районах нерентабельны.

Но то муниципальные перевозки, в городе же транспорт востребован и в случае создания МУП быстро выйдет на линию, уверен Войтюк. Общественник отмечает: если Барнаулу несколько раз выделят по несколько машин, транспортная ситуация в краевой столице значительно улучшится.

Как содержать муниципальное транспортное предприятие на деньги городского бюджета?

Сейчас всё необходимое для создания транспортного МУП у города есть, рассказывает исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Алтайского края Николай Долженко. У Барнаула уже имеются стоянки, ремонтная зона и необходимая инфраструктура, отмечает эксперт. Надо лишь наладить работу и закупить транспорт.

Но сейчас создать МУП будет сложнее и дороже, чем несколько лет назад. Цена на автобусы растёт, и поэтому придётся либо купить немного машин, либо потратить круглую сумму на солидный автопарк. Однако лучше потратиться сейчас, чем ждать ещё несколько лет и потом пустить на эти цели ещё больше денег, отмечает он.

Важно думать ещё и о том, чтобы содержать предприятие в надлежащем виде. Этот вопрос — самый сложный, считает Сергей Войтюк. Ведь МУП, скорее всего, будет убыточным, поэтому чиновникам стоит «проработать все связанные с ним финансовые риски и понимать, что предприятие несёт социальную функцию, а не коммерческую», отмечает общественник.

Кроме того, нужно продумать и юридические тонкости, чтобы можно было планомерно привлекать деньги из федерального бюджета. Например, отмечает Войтюк, сложности могут возникнуть, если сделать МУП подразделением Горэлектротранса.

Пассажиры / Фото: amic.ru

Барнаульский перевозчик Олег Бесчастный (работает на маршрутах № 18, 27, 40, 58, 73 и 75) убеждён: до создания МУП ещё далеко, быстро организовать его не получится, ведь на это нужно много времени и денег. Мэрии предстоит не только закупить автобусы, но и создать условия, набрать новый персонал и так далее. И пока неизвестно, где город будет брать на это средства, отмечает Бесчастный.

Сколько должна потратить мэрия на создание МУП, пока информации нет, эксперты не называют даже приблизительные суммы. Николай Долженко говорит, что если мэрия решила создавать муниципальное предприятие, значит, деньги на это у администрации найдутся точно.

Но сэкономить было возможно, уверен перевозчик Олег Бесчастный. По его словам, МУП можно было бы не создавать. А вместо этого стоило дотировать частников, чтобы они не работали в убыток. В таком случае они могли бы решить транспортные проблемы в городе своими силами.

Повлияет ли создание МУП на частников?

Перевозчики пока не знают, как создание МУП может на них повлиять. По словам ответственного за маршрут № 41 Антона Еньшина, всё зависит от целей муниципального предприятия. Сейчас неизвестно, какой штат будет у МУП, насколько оно будет крупным, сколько автобусов купит мэрия и какие маршруты решит «закрыть».

Если МУП будет забирать маршруты в муниципальную собственность, то на частников это, конечно, повлияет, отмечает Еньшин. Сергей Гриднев (работает на маршруте № 27) также говорит, что пока о влиянии МУП на частников рассуждать рано, ведь на сегодня известно лишь о создании такой структуры.

Автобусы / Фото: amic.ru

Но конкуренция после создания предприятия однозначно увеличится, считает Николай Долженко.

«Перевозчики будут знать, что всегда есть кого поставить на маршрут, у людей появится альтернатива. Постепенно уровень перевозок начнёт расти, и частники будут подстраиваться под этот уровень», — отмечает Николай Долженко.

По словам эксперта, создание МУП должно помочь городу решить многолетние транспортные проблемы. И если правильно подойти к организации предприятия, то проблемных маршрутов в Барнауле должно стать в разы меньше.

Транспортное предприятие может «спасти город», уверен Олег Бесчастный, иначе город в ближайшие годы рискует вообще остаться без автобусов и маршруток. По его словам, с нынешними ценами на проезд и с высокой убыточностью «частники умирают».

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