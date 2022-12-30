С легким паром! В Барнауле резко вырос спрос на аренду бань

В Барнауле в преддверии зимних праздников резко вырос спрос на бани. Как сообщает «Авито», в декабре 2022 года рост составил 253% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а предложение выросло на 75%.

Согласно данным сервиса «Авито.Услуги», в целом по стране в декабре 2022 года спрос на бани вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость аренды в Барнауле составляет 1 тысяча рублей за час, однако конечная стоимость зависит от количества человек, времени аренды, дня недели и дополнительных опций, вроде наличия купели или мангала.

Так, русская баня на дровах с мангалом и бассейном обойдется в 1,6 тысяч рублей рублей за час, минимальное время аренды — 3 часа, максимально могут присутствовать 8 человек. Также особую популярность набирает баня в деревянной бочке фурако. Она сочетает в себе эффекты сразу от нескольких процедур — таких как термальные ванны, банные и СПА-процедуры. Для тех, кто хочет попариться «по-настоящему», стоит присмотреться к услугам банщика.

Также «Авито.Услуги» выяснили, что в декабре 2022 года на платформе на 115% в Барнауле выросло количество объявлений от спа-салонов и профильных специалистов с предложением оздоровительных спа-процедур. По всей стране спрос на такие услуги вырос на 62% по сравнению с прошлым годом, а в Барнауле — на 100%. Средняя цена за комплексный уход — 700 рублей.

Для ценителей терм с суховоздушным паром отлично подойдет сауна. В Барнауле спрос на них вырос на 97%, а средняя стоимость в городе составила 1 000 рублей за час.