Серьезное похолодание придет на территорию Сибири

Ряд регионов России, включая Сибирь, скоро столкнутся с серьёзным похолоданием. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Синоптические процессы возвращают нас в зимнюю погоду, причём глубоко зимнюю... Существенное изменение погоды начнётся 9 марта», — сказал эксперт агентству РИА Новости.

Первыми похолодание ощутят жители Сибири и северо-востока европейской части страны. Позднее морозная погода затронет Москву, Санкт-Петербург и Поволжье.

Опускаться температура воздуха может на 7-12 градусов ниже нормы.

Учёный добавил, что подобное возвращение к зимним температурам — нормальное явление.