Серьезное похолодание придет на территорию Сибири
По прогнозам синоптиков, погода вернётся в «глубоко зимнюю» фазу
7 марта 2022, 07:54, Илья Звягинцев
Ряд регионов России, включая Сибирь, скоро столкнутся с серьёзным похолоданием. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Синоптические процессы возвращают нас в зимнюю погоду, причём глубоко зимнюю... Существенное изменение погоды начнётся 9 марта», — сказал эксперт агентству РИА Новости.
Первыми похолодание ощутят жители Сибири и северо-востока европейской части страны. Позднее морозная погода затронет Москву, Санкт-Петербург и Поволжье.
Опускаться температура воздуха может на 7-12 градусов ниже нормы.
Учёный добавил, что подобное возвращение к зимним температурам — нормальное явление.
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