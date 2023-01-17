Шойгу назвал необходимым усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН

Глава Минобороны провёл совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн человек

17 января 2023, 16:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам увеличения численности Вооружённых сил РФ до 1,5 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что решение об увеличении численности Вооружённых сил принял президент России Владимир Путин. Шойгу поручил усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что все мероприятия по наращиванию состава ВС РФ должны быть объединены в комплексный план и синхронизированы с поставками вооружения и техники, постройкой инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами.

В ведомстве также отметили, что в России создадут три новые мотострелковые дивизии в составе сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в составе ВДВ. Также появятся два новых военных округа – Московский и Ленинградский. Шойгу отдельно поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия.