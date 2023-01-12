Правда ли, что призывать в армию россиян до 30 лет начнут уже весной 2023 года?

Сергей Шойгу ещё в конце прошлого года заявил, что призывной возраст планируют повысить

12 января 2023, 12:52, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С декабря 2022 года в России идут разговоры об увеличении призывного возраста для мужчин. Тогда Сергей Шойгу впервые озвучил планы по повышению и минимального, и предельного возраста для службы в армии. В Госдуме уже рассказали, когда новые правила могут вступить в силу.

О том, когда и на сколько могут увеличить возраст службы в армии, зачем это нужно и когда начнут призывать по новым критериям, — в материале amic.ru.

1 Как в России планируют изменить призывной возраст? Как заявил в декабре 2022 года Сергей Шойгу, минимальный призывной возраст в России необходимо увеличить с 18 до 21 года. А предельный возраст должен быть повышен с 27 до 30 лет. Таким образом, в Минобороны планируют создать новые возрастные критерии для службы в армии — с 21 до 30 лет. Напомним, сейчас, согласно ст. 22 закона «О воинской обязанности» призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет.

2 Изменения уже вступили в силу? Нет. Пока это лишь предложение министра обороны. Никаких изменений в законодательстве ещё не произошло. Но в Госдуме инициативу поддерживают и готовы корректировать законодательную базу. Об этом "Парламентской газете" рассказал председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, изменения могут внести уже в самое ближайшее время.

3 Когда призывать в армию начнут по новым правилам? уже весной 2023 года. Об этом Точно неизвестно. Но велика вероятность, что призывать новобранцев по новым критериям начнут. Об этом "Парламентской газете" тоже сообщил Андрей Картаполов. По его словам, полноценный переход на новые условия займёт до трёх лет, но начать его планируют в самое ближайшее время.

4 Как будут призывать тех, кто раньше не попадал под военную службу? Как пояснил Картаполов, поскольку переход будет поэтапным, то и призывать будут не всех мужчин от 27 до 30 лет сразу. По его словам, поначалу будут пропорции "50 на 50". Одну половину новобранцев составят молодые люди от 18 до 21 года, а вторую — те, кто старше. "До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием. Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст", — цитирует депутата "ПГ" Впрочем, отметим, что пока это лишь мнение депутата Госдумы. Никаких официальных документов и нормативов пока не издано, а в Минобороны детали перехода на новые правила призыва пока не раскрывали. Так что стоит дождаться дополнительной официальной информации.

5 Зачем вообще решили поменять призывной возраст? Конкретную причину необходимости перехода Сергей Шойгу не сообщил. Но подчеркнул, что в результате изменений численность Вооружённых сил РФ увеличится до 1,5 млн человек, почти 700 тысяч из которых составят контрактники. Глава Минобороны также отметил, что срочникам вскоре дадут возможность подписывать контракт в первый день службы.

6 Что об изменении призывного возраста сказал Владимир Путин? Заслушав выступление Сергея Шойгу в декабре, президент России согласился со всеми его предложениями.