Шойгу рассказал, сколько человек призовут в рамках частичной мобилизации в России

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках интервью рассказал о том, сколько человек призовут в рамках частичной мобилизации в России.

По словам главы Минобороны, в ходе частичной мобилизации в России призовут 300 тысяч человек, что составляет 1% от общего мобилизационного фонда.

Шойгу уточнил, что мобилизация не коснётся тех, кто служит в рядах армии по призыву, а также студентов, проходящих обучение.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизационных мероприятий в стране с 21 сентября.

Глава государства уточнил, что мобилизация будет частичной.