Шойгу рассказал, сколько человек призовут в рамках частичной мобилизации в России
По словам Министра обороны, общее число призванных составит около 1% от мобилизационного фонда
21 сентября 2022, 14:10, Илья Звягинцев
Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках интервью рассказал о том, сколько человек призовут в рамках частичной мобилизации в России.
По словам главы Минобороны, в ходе частичной мобилизации в России призовут 300 тысяч человек, что составляет 1% от общего мобилизационного фонда.
Шойгу уточнил, что мобилизация не коснётся тех, кто служит в рядах армии по призыву, а также студентов, проходящих обучение.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизационных мероприятий в стране с 21 сентября.
Глава государства уточнил, что мобилизация будет частичной.
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