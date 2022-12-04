Сотрудники ГИБДД проведут масштабный рейд на дорогах Алтайского края в ближайшие дни

Рейды с целью поиска должников проведут на дорогах Алтайского края. Об этом рассказали в региональном МВД.

«На сегодняшний день 108 физических и 12 юридических лиц, зарегистрированных в Алтайском крае, имеют свыше пятидесяти неуплаченных штрафов. Водители, осознавая безнаказанность своих действий, умышленно нарушают правила дорожного движения и представляют потенциальную угрозу безопасности дорожного движения», — сказано в сообщении.

Правоохранители напомнили, что на уплату штрафа даётся 60 дней, а неуплата ведёт к наложению дополнительных санкций.

С 5 по 9 декабря на дорогах Алтайского края проведут рейды, чтобы вычислить должников.