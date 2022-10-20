Сотрудники Минприроды нашли несколько несанкционированных свалок в Барнауле
При помощи районной администрации мусор вывезли, очистив территорию порядка 3700 кв. метров
20 октября 2022, 16:25, Илья Звягинцев
Несколько несанкционированных свалок обнаружили в Барнауле. Об этом рассказали в Минприроды Алтайского края.
«На территории водоохраной зоны реки Пивоварки на проспекте Космонавтов (СНТ „Трансмаш“) и улице Малахова города Барнаула госинспектором эконадзора Минприроды АК были выявлены отдельно расположенные несанкционированные свалки отходов», — сказано в сообщении.
Среди мусора обнаружили автомобильные шины, старая мебель, пластиковые бутылки и упаковка, а также стеклотара, листья и ветки.
При помощи районной администрации мусор вывезли, освободив территорию площадью порядка 3700 кв. метров.
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