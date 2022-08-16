Стало известно, когда пройдет прощание с погибшим в ДНР членом Общественной палаты Алтайского края

Прощание с Евгением Новиковым, членом Общественной палаты Алтайского края, состоится 17 августа в Барнауле.

Напомним, в июле Новиков отправился в ДНР с гуманитарной миссией и пропал после обстрела 10 июля под Шахтёрском. Его родственники начали поиски мужчины через соцсети. Накануне тело опознали.

«При выполнении гуманитарной миссии в Донецкой Народной Республике погиб ветеран боевых действий, руководитель исполкома Общероссийской Общественной организации РСВА Алтайского края, заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Новиков Евгений Александрович», — отметил Сергей Завалихин, председатель регионального Союза ветеранов Афганистана.

Прощание состоится 17 августа с 12 до 14 часов по адресу: проспект Космонавтов, 64 (крематорий).

Что известно о Евгении Новикове

Родился 17 августа 1969 года в Барнауле. С 1987 по 1989 год служил в ВДВ, воевал в Афганистане.

С 1990 года работал в системе МВД, начинал в оперативно-поисковом отделе угрозыска краевого ГУВД. Во время работы обучался на юрфаке АГУ. Позже защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции.

В 1995 году в составе сводного отряда ГУВД Алтайского края воевал в Первой чеченской кампании.

С 1998 года активно участвовал в ветеранском движении. Был председателем исполкома Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Член Общественной палаты Алтайского края четвёртого-шестого составов.

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края. Награждён правительственными орденами и медалями.