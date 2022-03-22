Суд запретил алтайским чиновникам в очередной раз сдвигать сроки капремонта

Алтайские справедливороссы помогли решить проблему с капремонтом жильцам дома № 58 по улице Чапаева из села Шипуново. До этого местные чиновники четыре раза переносили сроки капремонта здания. Администрация района обещала его провести в 2017-м, 2018-м, в 2020-м, и, наконец, в 2021 году. Последний раз жителям и вовсе предложили увеличить взнос на капремонт в два раза, сообщает пресс-служба партии.

Тем временем фундамент дома продолжил разрушаться, а трещины на стенах становились все больше. После обращения депутата Госдумы Александра Терентьева в прокуратуру надзорные органы усмотрели нарушение ч. 4 ст. 168 Жилищного кодекса РФ и выдали представление главе Шипуновского района Татьяне Дороховой. Также прокуратура обратилась в суд для восстановления нарушенных прав жильцов. Он запретил районным чиновникам очередной перенос срока капитального ремонта и обязал выполнить все работы текущей весной. Решение вступило в законную силу, прокуратура держит вопрос на контроле.

«Очевидно, что запущенная почти 10 лет назад реформа капремонта показала свою неполноценность, как и предупреждала наша фракция в Госдуме еще при ее разработке. Установленный в программе срок часто переносится на более поздний, причем неоднократно. В мою общественную приемную таких жалоб все больше. Проблема стала систематической: жители, исправно платившие за капремонт с 2014 года, не могут дождаться своей очереди, живут под дырявыми крышами, не в силах решить проблему. Сейчас система капремонта работает за счет собственников — получается собираемых средств недостаточно? Мы лишний раз убедились, что нужно законодательно менять эту реформу. А также обеспечить достаточную финансовую поддержку капремонта от государства», — резюмировал Александр Терентьев.