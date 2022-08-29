Такой день. Аномальная жара в Алтайском крае и особое внимание безопасности школьных линеек

Погода в Алтайском крае в последние дни августа выдастся тёплой и солнечной, а в первых числах сентября синоптики обещают настоящую летнюю жару. Всю эту рабочую неделю в регионе ожидается спокойная преимущественно без осадков погода, а температура воздуха ежедневно будет постепенно повышаться.

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Вопрос дня Когда в Алтайском крае установится аномальная жара до +34 градусов?

В Алтайский край, как и другие регионы страны, пришла шестая волна COVID-19. Ежедневное количество новых заболевших перевалило за 300, а ковидные госпитали вновь начали заполняться. Но пока коронавирус распространяется не так активно, как в пятую волну, констатирует министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Да и медики, по его словам, за два года пандемии научились работать с инфекцией в спокойном режиме. А в Минздраве вернулись к «мирным» планам: строят новые больницы и придумывают способы восполнить нехватку врачей.

О том, где в Барнауле появятся новые поликлиники, помешает ли планам Минздрава подорожание стройматериалов и оборудования и когда исчезнет дефицит врачей, Дмитрий Попов рассказал в большом интервью для amic.ru.

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Здоровье «Льём воду в дуршлаг». Дмитрий Попов о шестой волне COVID-19, новых больницах и нехватке медиков

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание по подготовке к новому учебному году. Он потребовал уделить особое внимание безопасности в ходе проведения торжественных линеек.

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Общество Глава Барнаула потребовал обезопасить детей на торжественных линейках 1 сентября

В Рубцовске разрушается подвесной металлический мост через реку Алей на улице Светлова, построенный в 1982 году. Накануне на конструкции заметили треснувшую балку: при проезде всё трясётся и качается, опасность представляет сломанный в двух местах швеллер вместе с отсутствующей кое-где арматурой.