Такой день. Депутаты отдают зарплаты, а в регионе отменяют проверку сирен

Главные новости Алтайского края за 4 октября

4 октября 2022, 23:51, Илья Звягинцев

Депутаты и сотрудники АКЗС на оперативном совещании приняли решение передать дневной заработок на обеспечение мобилизованных и поддержку их семей. С соответствующей инициативой выступил председатель АКЗС Александр Романенко.

Они также подключились к сбору средств и формированию помощи военнослужащим и их семьям в городах и районах края.

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Жительница Рубцовска стала героиней проекта «Беременна в 16»

В Алтайском крае отменили проверку систем оповещения населения. Отметим, что сигнал «Внимание всем» жители региона должны были услышать 5 октября.

Как узнали СМИ, отменить проверку систем оповещения решили из-за сложной геополитической обстановки.

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Почти четверть работающих жителей Алтайского края трудятся в т. н. неформальном секторе экономики, это 267 тыс. человек.

Это не самый высокий показатель «теневой» занятости в стране, как уже писал amic.ru, в первую десятку по этому параметру входят ряд северокавказских республик, где доля таких людей выше 40%, Ставрополье и Крым, а также два сибирских региона — республики Алтай и Хакасия.

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