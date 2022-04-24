Такой день. ДТП с пьяными подростками в Барнауле и празднование Пасхи

Фотокорреспондент amic.ru посетила Пасхальную службу службу в Иоанно-Богословской церкви. Здесь в полночь прошел Крестный ход вокруг храма, после чего продолжилась Пасхальная утреня. Отметим, что барнаульцев, решивших встретить праздник в церкви, было несколько сотен. Многие пришли с детьми.

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Фоторепортажи Как барнаульцы встретили Светлый праздник Пасхи. Фоторепортаж с ночной службы

Барнаульские дорожники получили новые машины для ремонта дорог. За счёт городского бюджета они получили 14 единиц техники и 10 единиц навесного оборудования на общую сумму 88,7 млн рублей. Автопарк пополнился пятью уборочными машинами на базе самосвала КамАЗ, четырьмя коммунальными машинами на базе трактора МТЗ, универсальными фронтальными мини-погрузчиками, экскаватором и дорожным катком.

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Новости Барнаула Барнаульские дорожники получили новую технику на 88,7 млн рублей

12-летний подросток получил сотрясение мозга во время лечения в детской городской больнице Рубцовска. По словам его матери, травмировал ее ребенка 15-летний подросток, а медперсонал никак не повлиял на происходящее.

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Происшествия 12-летний мальчик получил сотрясение мозга во время лечения в детской горбольнице Рубцовска

Алтайский фотограф Светлана Казина запечатлела цветение рододендрона Ледебура, более известного как маральник.

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Экология Ярко, феерично и быстротечно. Алтайский фотограф сняла цветение маральника

В ночь с 23 на 24 апреля в Барнауле около кладбища перевернулся автомобиль. Как рассказали в ОГИБДД Барнаула, в 01:30 на 20-м километре дороги Барнаул — Павловск 17-летний водитель без прав за рулём Mitsubishi Outlander не справился с управлением и наехал на металлическую ограду, после чего машина перевернулась.

В результате пострадали три человека — водитель, 15-летний и 19-летние пассажиры. Оказана медицинская помощь в ГБ № 1. В отношении водителя, который отказался от медосвидетельствования, составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КОаП РФ. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.