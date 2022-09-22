Такой день. Готовность проблемной ТЭЦ в Яровом к зиме и повышение зарплат бюджетников и МРОТ на Алтае

Несколько участков барнаульских дорог перекроют 23 сентября в Барнауле из-за проведения массовой патриотической акции «Своих не бросаем!» на площади Свободы.

Новости

Происшествия В центре Барнаула перекроют три дороги из-за массовой патриотической акции

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко в ходе интернет-конференции рассказал об ожидаемом росте зарплат в регионе. МРОТ с 1 января 2023 года предполагается установить в размере 16 379 рублей. Сейчас минимальный размер оплаты труда в крае — 15 279 рублей.

Зарплата так называемых «указных категорий» работников, попавших в списки из знаменитых майских указов президента, индексируется с 1 января 2023 года на 9,2%. Зарплата работников «неуказных категорий» вырастет на 5,5% с 1 октября 2023 года.

Новости

Экономика «Впервые сразу на такую величину». На Алтае зарплаты бюджетников и МРОТ вырастут в 2023 году

Проблемная ТЭЦ в городе Яровом войдёт в новый отопительный сезон в режиме «ручного управления» со стороны краевых властей. Об этом в ходе заседания правительства 22 сентября заявил министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.

Глава ведомства рассказал, что подготовка к отопительному периоду проходит по комплексному плану мероприятий. Документ был утверждён ещё в феврале 2022 года, после того как ТЭЦ вернулась в муниципальную собственность. В этом году на поддержание работы действующей станции и формирование будущей теплосистемы выделили 1,3 млрд рублей из краевого бюджета.

Большая часть средств пошла на закупку топлива, благодаря чему Яровое впервые за несколько лет располагает запасом топлива более чем на полгода. По словам Химочки, запасов должно хватить до середины или конца марта, в зависимости от погодных условий.