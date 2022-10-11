Такой день. Из Алтайского края уезжают люди, но машины стали покупать чаще

Алтайский край оказался на пятом месте в стране по оттоку населения.

Больше всего уехало из Кемеровской области — 9,6 тыс. человек, Омской (9,2 тыс.), Оренбургской (8,1 тыс.), Иркутской (7,7 тыс.) областей и Алтайского края (7,4 тыс. человек). Таким образом, в лидерах по оттоку населения четыре региона Сибири.

Как пояснил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, из сибирских регионов уезжают молодые люди, потому что они не видят там перспектив для самореализации.

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2,167 млн рублей транспортного налога должно поступить в бюджет Алтайского края. Его обязаны оплатить 505 тысяч жителей региона, во владении которых находится 743 тысячи единиц автотехники. Об этом сообщил замглавы регионального управления налоговой службы Сергей Сметанников.

Он отметил, что «прибавка» по сравнению с прошлым годом составила 130 миллионов. А связано это с ростом общего количества автомобилей. У жителей региона транспортных средств стало больше почти на три тысячи.

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Туристический поток в Алтайский край за первые девять месяцев 2022 года превысил 1,6 млн человек. Об этом рассказал начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых. По его словам, количество путешественников, посетивших регион, увеличилось по сравнению с 2021 и 2020 годами. Но добраться до рекордных показателей допандемийного 2019-го пока не получилось. Этому помешали ковидные ограничения, которые ещё действовали в начале года.