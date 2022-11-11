Такой день. Задержание алтайского министра и обыски в доме депутата АКЗС

Появилось видео задержания заместителя министра природных ресурсов и экологии Игоря Дергачёва — начальника управления лесами. Кадры опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Чиновника подозревают в «превышении должностных полномочий». По информации следователей, с мая по август 2022 года министерством проведён открытый конкурс на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности. На участие заявки подали десять организаций.

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В Барнауле дорожники готовы к работе в условиях неблагоприятной погоды, объявленной на выходные. Синоптики объявили штормовой прогноз с 12 по 14 ноября — скорость ветра в эти дни будет достигать 22-24 м/с, также ожидаются дожди и мокрый снег.

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В Барнауле вынесли приговор водителю грузовика, который на большой скорости наехал на женщин, переходивших дорогу, сообщает прокуратура Алтайского края.

Напомним, трагедия произошла 6 сентября 2021 года на Змеиногорском тракте. Водитель КамАЗа сбил трёх женщин на нерегулируемом пешеходном переходе: две погибли на месте, третья скончалась в больнице.

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Происшествия В Барнауле камазист получил 4,5 года за жуткую гибель трёх женщин на пешеходном переходе

В доме депутата Каменского райсобрания, экс-депутата АКЗС Василия Железовского прошёл обыск в рамках возбуждённого уголовного дела. Его подозревают в присвоении и растрате средств Каменской спортивной школы, которую он возглавлял с декабря 2020 года по декабрь 2021-го. По данным следствия, он «увеличивал себе и двум подчинённым заработную плату и иные выплаты».