Томенко поздравил жителей Алтая с Днем семьи и опубликовал фото с женой

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил на своей странице во «ВКонтакте» жителей региона с Днём семьи, любви и верности.

«Один из самых душевных и тёплых российских праздников. Он стал доброй традицией и заслуженно получил в этом году государственный статус. Родные и близкие дают нам заботу, поддержку и внимание, и мы отвечаем им тем же. В семьях хранят и передают из поколения в поколение нравственные, культурные и духовные ценности. Дать ребёнку по-настоящему счастливое детство может только крепкая и дружная семья», — отметил Томенко.

Губернатор поблагодарил семейные пары, которые много лет строят отношения «на основе уважения и взаимной поддержки».

Также глава региона пожелал молодым семьям брать пример с тех, кто долгие годы «хранит искренность взаимных чувств и бережёт тепло домашнего очага».

Напомним, всероссийский День семьи, любви и верности отмечают 8 июля. Накануне праздник предложили сделать нерабочим днём, хотя впервые с такой инициативой выступили ещё в 2008 году.