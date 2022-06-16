Томенко заключил соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о развитии «Белокурихи Горной»

Правительство Алтайского края заключило с корпорацией Туризм. РФ соглашение о комплексном развитии туркластера «Белокуриха горная». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор Виктор Томенко и гендиректор корпорации Сергей Суханов подписали соглашение, которое позволит развивать территорию.

При подписании соглашения присутствовали вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который выступает куратором нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«У нас есть поручение президента о создании туристической инфраструктуры. Мы очень благодарны тем регионам, которые активно занялись выполнением этого поручения. Это очень сложная ответственная работа, но при этом понимаем, что нашим гражданам нужны прекрасные условия для отдыха», — подчеркнул Чернышенко.

Также Томенко провел встречу с главой Челябинской области Алексеем Текслером — между субъектами подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Сейчас из уральского региона на Алтай везут металлопрокат черных металлов (треть от общего объема), а Алтайский край отгружает значительные объемы муки, круп и зерносмесей. Кроме того, в Челябинскую область предприятия из Алтайского края регулярно поставляют шины, топливную аппаратуру, сельхозтехнику и запчасти.

Новости

Общество Делегация из Алтайского края во главе с Томенко примет участие в ПМЭФ

К 2024 году планируется наладить регулярные поставки цинкового концентрата нужного качества для дальнейшей переработки на ПАО «Челябинский цинковый завод».

Напомним, что елегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. В планах главы региона — встречи и заключение договоров о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, главой Кузбасса Сергеем Цивилёвым, главой Калмыкии Бату Хасиковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.