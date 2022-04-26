Три светофора отключат утром на перекрестках Барнаула

Утром 26 апреля в Барнауле отключат несколько светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отключение коснётся светофоров на следующих участках:

· пересечение пр. Строителей с ул. Челюскинцев;

· пересечение ул. Челюскинцев с ул. Молодёжной;

· пр. Строителей, 54.

Светофоры не будут работать с 08:30 до 10 часов утра.

Отмечается, что это необходимо для проведения плановых работ на электросетях.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.