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Турчак: отсрочка по частичной мобилизации для отцов троих детей остается в силе

Секретарь генсовета "Единой России" заявил, что вопрос отработан с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему

13 января 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В России продолжает действовать отсрочка от мобилизации для многодетных отцов. Об этом в своём Telegram-канале заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. 

"Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему", — заявил политик.

Напомним, что ранее депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина заявила, что у многодетных отцов с тремя детьми больше нет отсрочки от мобилизации — она сослалась на члена совета по правам человека Ирину Киркору. Останина отметила, что пункт Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочке для многодетных семей с тремя детьми отменён, решение уже направлено в военкоматы. Кроме того, информацию подтвердил и военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов — он подчёркивал, что решение было принято ещё 21 декабря.

Комментарии 2

  • За какие заслуги? А мальчишки молодые этих стругальщиков защищать должны?
    13 января, Гость   Ответить
  • А зачем член совета по правам человека Ирина Киркора через депутата Госдумы от КПРФ Нину Останину запустила этот фейк? Может они обе не знают об ответственности?
    14 января, Гость   Ответить
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