За 2021 год в Барнауле снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а вот случаев мошенничества стало гораздо больше. Это следует из отчёта начальника УМВД России по Барнаулу Александра Майдорова. Он выступит перед депутатами городской думы на заседании сегодня, 18 марта. Amic.ru успел изучить документ и рассказывает, какие преступления совершали жители краевого центра в прошлом году и как сработала доблестная полиция.

Каких преступлений стало больше

За 12 месяцев прошлого года в Барнауле зарегистрировали рост преступлений на 3%. Если по итогам 2020 года их было 13 573, то теперь этот показатель вырос до 13 985. Так, стало больше экономических преступлений (+10%, с 488 до 540) и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+2%, с 1544 до 1573). Но самый большой скачок продемонстрировал такой вид, как «неправомерный доступ к компьютерной информации» (+33%, с 163 до 217). Как правило, речь идёт об уничтожении либо копировании данных.

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Убивать стали меньше

Количество убийств в 2021 году в Барнауле сократилось на треть (с 37 до 26). Меньше зафиксировано и случаев причинения тяжкого вреда здоровью — почти на 10% (с 118 до 109). Майдоров отмечает, что полиции удалось добиться существенного снижения количества преступлений, совершённых в общественных местах (-10,7%), одновременно с этим на 12% сократилась уличная преступность.

Меньше стало грабежей (-15%, с 59 до 50), разбоев (-11%, с 18 до 16), вымогательств (-63%, с 8 до 3) и краж — почти в полтора раза.

Также в числе плюсов Александр Майдоров отмечает снижение подростковых (на 10%), «алкогольных» (на 15%) и бытовых преступлений (на 19,1%).

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Бой коррупционерам

В 2021 году в Барнауле выявили 540 экономических и коррупционных преступлений — почти на уровне предыдущего года. Но на 12% выросла их раскрываемость. Всего за прошлый год было раскрыто почти 40% таких преступлений, сказано в отчёте главного барнаульского полицейского. При этом к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких экономических и коррупционных преступлений привлекли 75 человек, тогда как в 2020 году — только 23.

Также барнаульские правоохранители сумели выявить 25 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств. Это на 56% больше, чем в 2020 году.

Особо в докладе отмечается, что полицейским удалось не допустить роста краж с банковских карт. В 2020 году таких случаев было зафиксировано 1765, а в 2021 — 1767.

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Против мошенников вместе с горожанами

В заслугу барнаульцам полиция ставит значительное количество самостоятельно выявленных и пресечённых фактов покушения на мошенничество, например, в ходе телефонных разговоров. «Граждане самостоятельно пресекают действия злоумышленников, прекращая телефонный разговор или интернет-переписку, после чего сообщают о случившемся в полицию», — сказано в документе. Хотя в целом количество телефонных и интернет-мошенничеств в Барнауле увеличилось на четверть — с 1563 до 1924. При этом выросло и число расследованных фактов дистанционных хищений — до 54% (с 330 до 508).

Болевые точки

Всё чаще повторные преступления совершают те, кто уже был осуждён, но отделался мягким приговором — штрафом или условным наказанием. 70% таких «рецидивистов» в 2021 году повторно привлекли к уголовной ответственности. Причём 40% из них имеют на своём счету уже более трёх преступлений, а 30% ещё и неснятую судимость.

Выросло в городе и число жертв ДТП — несмотря на то, что количество аварий в Барнауле в 2021 году сократилось на 18% (с 1010 до 831). В полиции отмечают, что последствия аварий стали более трагичными. По-прежнему много ДТП на переходах (244). В целом же число погибших пешеходов за прошлый год выросло до 21.

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Очередные выборы и новый пункт полиции

Среди приоритетных задач на 2022 год руководитель барнаульской полиции выделил обеспечение безопасности в ходе проведения выборов в Барнаульскую гордуму. Они пройдут в ЕДГ и, по всей видимости, растянутся на три дня — с 9 по 11 сентября.

Также начальник городской полиции намерен попросить у барнаульских депутатов дополнительные средства для строительства нового участкового пункта полиции (УПП) в Индустриальном районе Барнаула. Финансы необходимы и для проведения ремонта в существующем УПП в посёлке Новосиликатном.

О том, как барнаульские депутаты отреагировали на отчёт Александра Майдорова, какие вопросы ему задавали и о чём поспорили с главным полицейским города, читайте на сайте amic.ru.