Умерла актриса Евгения Брик

На 41-м году жизни скончалась российская актриса Евгения Брик. Об этом в социальных сетях рассказала журналистка Катерина Гордеева.

По словам Гордеевой, в последнее время Брик боролась с тяжёлой болезнью, но она не хотела, чтобы кто-то об этом знал.

«Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала журналистка.

У 40-летней актрисы осталась дочь и супруг.

Евгения окончила Российскую академию театральных искусств и первое время работала на радио.

Широкому зрителю Брик известна по роли в фильме «Стиляги», за который она получила несколько наград, а также по фильмам «Географ глобус пропил» и «Тёмный мир: Равновесие».