Умные перекрёстки. Что за новую систему внедрили в Барнауле и как она избавит город от пробок

В Барнауле официально заработала интеллектуальная транспортная система (ИТС). Благодаря ей на улицах городов появятся сотни специальных умных светофоров, которые вместо человека будут контролировать потоки автомобилей и распределять транспорт. Первый светофор, подключённый к системе, появился на пересечении улиц Попова и Энтузиастов. Рассказываем, как будет работать ИТС, где появятся эти умные светофоры и как они помогут избавить краевую столицу от пробок.

Что такое вообще ИТС?

Интеллектуальная транспортная система — это оборудование, которым собираются оснастить городские и межмуниципальные дороги. К этому оборудованию относятся светофоры, камеры наблюдения, информационные табло, умные остановки, метеостанции. Также в ИТС входит программное обеспечение, которое все эти приборы объединяет в единую систему и позволяет ими управлять.

Как система поможет бороться с пробками в Барнауле?

Этот проект ещё называют «Умные дороги», так как система умеет сама распределять автомобильные потоки и управлять светофорами, чтобы не допустить скопления автомобилей на участке. Реализацией проекта занимается компания «Ростелеком».

Как пояснил журналистам начальник отдела организации дорожного движения администрации Барнаула Никита Уваров, система позволит улучшить транспортную ситуацию в городе. Вся информация будет передаваться в специальный центр обработки данных на базе Минтранса Алтайского края (ЦОД). Сейчас идёт работа по его созданию и поиску специалистов, которые будут анализировать данные, переданные с умных перекрёстков. Либо система, либо специалисты вручную будут настраивать работу светофоров в Барнауле так, чтобы машины двигались в едином потоке.

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Прочее Умные дороги. Как в Барнауле внедрят светофоры, которые будут "управлять" городом

Где появятся эти умные светофоры?

До конца 2022 года в Барнауле установят 12 таких лабораторий. Все они расположены на улице Попова. Ещё несколько месяцев понадобится на настройку оборудования. Уже в начале следующего года система позволит проанализировать транспортную ситуацию в городе и предложить варианты, какие временные отрезки необходимы для светофоров на том или ином участке.

В 2023 году в Барнауле планируется также установить несколько десятков умных светофоров. Где они появится — будет зависеть от федерального финансирования. В планах мэрии внедрить систему к 2025 году на 169 участках.

Сколько денег потратили на внедрение системы?

В 2021 году на создание системы из федерального бюджета уже вложили в общей сложности 120 миллионов рублей. Ещё 50 миллионов пошли на эти цели в 2022 году. Всего же за три года (с 2021 по 2023) на внедрение ИТС из федерального бюджета потратят 299 миллионов рублей. Чтобы полностью оборудовать краевую столицу и Новоалтайск умными дорогами, необходимо около 900 миллионов рублей.

Появление ИТС стало возможным благодаря тому, что Алтайский край в 2020 году включили в программу «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». К концу 2024 года ИТС должны появиться почти в 30 агломерациях России.

Отметим, что транспортная система уже несколько лет функционирует в нескольких крупных городах России. В частности, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Белгороде. Там работает более 100 тысяч таких IT-перекрёстков.