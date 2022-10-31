Нового атамана казачьего войска избрали в Алтайском крае

Евгений Непомнящий стал новым атаманом Алтайского отдельского казачьего войска. Как сообщает пресс-служба правительства региона, товарищем атамана стал Константин Шипунов.

Казачий круг прошёл в Барнаульской епархии — в мероприятии приняли участие атаманы и выборные представители десяти казачьих обществ Алтайского края. Его также посетили войсковой атаман Сибирского казачьего войска казачий генерал Геннадий Привалов и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Вёл круг атаман Алтайского республиканского отдельского казачьего общества войсковой старшина Виктор Кукасов.

Отмечается, что на мероприятии также определили структуру правления Алтайского отдельского казачьего войска.