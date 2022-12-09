В Алтайском крае изменится график движения пригородных поездов

В Алтайском крае с воскресенья, 11 декабря, изменится график движения ряда пригородных поездов, сообщили в правительстве региона.

Так, скорые пригородные поезда «Просторы Алтая» № 6131 Барнаул — Рубцовск и № 6132 Рубцовск — Барнаул будут курсировать через день. При этом последний будет отправляться в 15:53 — позже на три минуты, а прибывать в 20:06 (по графику).

Помимо этого, пригородный электропоезд № 6773 Камень-на-Оби — Барнаул будет отправляться в 07:01 (на 56 минут позже), прибывать на конечную станцию в 11:00 (на 53 минуты позже).

Изменения коснутся ещё ряда пригородных поездов, время следования которых изменится до 13 минут.

С переходом на новый график с 11 декабря 2022 года по 31 марта 2023 года на отдельных маршрутах отменяются садоводческие остановки. Как отмечается, на электропоезда № 6774/6773 Барнаул — Камень-на-Оби и № 6776/6775 Сузун — Барнаул на остановочном пункте 747-й километр в связи с отсутствием спроса посадка и высадка пассажиров производиться не будет.

Также с 12 декабря назначается скорый пригородный поезд № 7013 Барнаул — Славгород (отправление в 15:35, прибытие в 22:00). По обратному маршруту поезд отправится 13 декабря (отправление в 08:00, прибытие в 14:25). Курсировать он будет через день, напомнили в правительстве Алтайского края.

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на сайте компании «Алтай-Пригород», по телефону (3852) 29-21-68 и в пригородных билетных кассах.