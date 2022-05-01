В Алтайском крае открыли летний туристический сезон

Сегодня, 1 мая, 15 тысяч человек приняли участие в празднике «Цветение маральника» на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». В этом году церемония открытия посвящена 85-летию Алтайского края.

Гостей и жителей края от имени губернатора, правительства региона приветствовал заместитель председателя правительства края Денис Губин.

«Пандемия отступает, мы рады провести большинство мероприятий массово. В этом году пройдут Дни Шукшина на Алтае, мы отметим 90-летие Роберта Рождественского в Косихе, проведём фестиваль, посвящённый Михаилу Евдокимову „Земляки“ и много других фестивалей. Каждый прибывший гость найдёт для себя на Алтае что-то своё: природу, воздух, традиционные мёд, сыр, медовуху, алтайские травяные чаи. Каждый увезёт отсюда частичку доброты, гостеприимства жителей края. Вас будет тянуть сюда снова и снова. Мы вам откроем наши исторические и географические красоты. Мы всегда будем рады вас видеть», — подчеркнул Денис Губин и объявил летний туристический сезон открытым.

Традиционно в ходе праздника «Цветение маральника» акцент сделан на сельском и гастрономическом туризме. Выставки ремесленных изделий представили делегации районов Алтайского края — Алтайского, Смоленского, Змеиногорского, Заринского, Завьяловского и других территорий.

Туристов завлекают народными забавами, песнями, частушками, угощают настоящими алтайскими продуктами.

Попробовать Алтайский край на вкус предлагает «Ярмарка региональной кухни», где своими блюдами удивляют кафе, рестораны, фермерские хозяйства и сельхозтоваропроизводители. На мобильном фуд-корте региональная команда шеф-поваров презентовала специальное меню из натуральных составляющих и приготовила блюда из местных продуктов.

Не перестают удивлять своими сувенирными изделиями ремесленники Алтайского края, ассортимент представлен здесь же на площадках праздника «Цветение маральника».

Ярким моментом церемонии открытия стало шоу барабанщиков.

Окончательное количество участников праздника «Цветение маральника» будет известно после его завершения.