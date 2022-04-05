В Алтайском крае за сутки выявили 204 случая COVID-19
Скончались ещё 14 заражённых
5 апреля 2022, 15:37, Никита Черников
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 204 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 262 813 человек, сообщает оперштаб.
Выздоровели за весь период 246 562 пациента, в том числе 441 — за последние сутки.
Скончались ещё 14 заражённых. Всего в регионе зарегистрировали 10 053 летальных случая.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 165 жителей края, из них 52 — на ИВЛ. В ковидных и инфекционных госпиталях края свободны 388 коек.
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