В Алтайском крае за сутки выявили 204 случая COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 204 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 262 813 человек, сообщает оперштаб.

Выздоровели за весь период 246 562 пациента, в том числе 441 — за последние сутки.

Скончались ещё 14 заражённых. Всего в регионе зарегистрировали 10 053 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 165 жителей края, из них 52 — на ИВЛ. В ковидных и инфекционных госпиталях края свободны 388 коек.