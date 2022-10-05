В Барнауле назвали участки, на которых ограничат парковку для уборки снега

В Барнауле назвали участки дорог, на которых ограничат парковку из-за уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничительные знаки установят на следующих участках:

чётная малая проезжая часть улицы Малахова (от ул. Балтийской до пр. Северного Власихинского);

чётная сторона улицы Островского (от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул. Островского);

чётная сторона малой проезжей части Павловского тракта (от ул. Георгиева до ул. Попова);

чётная и нечётная стороны улицы Тимуровской (от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой);

чётная и нечётная стороны улицы Георгия Исакова (от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова);

чётная и нечётная стороны улицы 40 лет Октября (от ул. Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов);

нечётная сторона улицы Молодёжной (в районе здания № 3, от здания № 108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского);

парковочная площадка в районе здания № 105 по улице Короленко;

чётная сторона проспекта Строителей (от пр. Ленина до пл. Победы; пр. Строителей, 4; пр. Строителей — ул. Деповская);

нечётная сторона улицы Северо-Западной (от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина);

нечётная сторона улицы Чудненко (от дома № 5 до дома № 187 по пр. Ленина);

улица Чеглецова (от пр. Ленина до ул. 80-й Гвардейской Дивизии);

малая проезжая часть улицы Малахова (в районе строения № 62 по ул. Малахова);

нечётная сторона проезда Южного Власихинского (от ул. Шумакова до ул. Лазурной);

нечётная сторона улицы Малахова (от ул. Германа Титова до пр. Космонавтов);

нечётная сторона улицы Молодёжной (от пр. Ленина до строения № 7 по ул. Молодёжной);

нечётная проезжая часть улицы Шевченко, от пр. Ленина до пр. а Комсомольского.

Отмечается, что уборку снега планируют начать примерно с 25 октября, когда на дорогах уляжется снежный покров.