Заседания АКЗС предложили начинать с поднятия флага и прослушивания гимна
На сессии Заксобрания отметили, что надо стать примером для детей в школах, где «ввели такой ритуал»
25 августа 2022, 16:18
Депутат АКЗС Николай Данилин предложил начинать заседания Алтайского Заксобрания с важной церемонии, сообщает краевой парламент.
Данилин напомнил, что с 1 сентября в школах будут поднимать государственный флаг и прослушивать гимн. Такой же ритуал он предложил проводить и на сессиях АКЗС.
«Нам нужно быть примером, я знаю, что готовятся поправки в регламент АКЗС, вношу предложение», — сказал депутат.
Отметим, что государственный гимн исполняется при открытии и закрытии заседаний Совфеда и сессий Госдумы.
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