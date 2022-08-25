Заседания АКЗС предложили начинать с поднятия флага и прослушивания гимна

Депутат АКЗС Николай Данилин предложил начинать заседания Алтайского Заксобрания с важной церемонии, сообщает краевой парламент.

Данилин напомнил, что с 1 сентября в школах будут поднимать государственный флаг и прослушивать гимн. Такой же ритуал он предложил проводить и на сессиях АКЗС.

«Нам нужно быть примером, я знаю, что готовятся поправки в регламент АКЗС, вношу предложение», — сказал депутат.

Отметим, что государственный гимн исполняется при открытии и закрытии заседаний Совфеда и сессий Госдумы.