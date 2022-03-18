В Барнауле проходит митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией

В барнаульском «Темпе» проходит концерт-митинг, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Перед собравшимися выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, после чего начался концерт.

«Сегодня вся наша страна отмечает очень важную дату. 18 марта в нашей истории — это навсегда День воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году жители Крыма и Севастополя практически единодушно сделали свой выбор, приняли решение вернуться в состав Российской Федерации! Люди сделали свой выбор. Этот выбор был историческим, и Россия с полным осознанием своей огромной ответственности перед нынешними и будущими поколениями приняла их в свою многонациональную семью. Не всем в мире это понравилось, но наша страна заняла твердую и принципиальную позицию, ведь своих мы не бросаем! И несмотря на огромное давление разных сторон и разных сил и Крым и Севастополь устойчиво развиваются и строят своё будущее как субъекты Российской Федерации. Вся наша страна полна решимости преодолеть все трудности на пути обеспечения своей безопасности, целостности, суверенитета и независимости. Мы сделаем для этого всё возможное, будем верны своей Родине и памяти предков! С праздником вас! Да здравствует Россия!», — сказал Виктор Томенко.