В Барнауле проверяют зарплату и условия труда курьеров службы доставки «Самокат»

В Алтайском крае проверяют условия работы курьеров службы доставки «Самокат», сообщает региональная прокуратура.

Ранее в Барнауле курьеры объявили забастовку из-за «ужасных условий труда», потребовав повысить зарплату и качественно чинить велосипеды.

«Органами прокуратуры организована проверка по публикации в социальных сетях о нарушении прав курьеров службы доставки „Самокат“ в связи с тяжёлыми условиями труда и низким уровнем заработной платы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, оценивается соблюдение прав работников на оплату труда и осуществление трудовой деятельности в надлежащих условиях труда», — рассказали в ведомстве.