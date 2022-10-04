В Барнауле родители требуют обустроить для школьников безопасный вход в школу
Возле главного входа в учебное заведение часто ездят грузовики, что представляет опасность для школьников
Родители детей, учащихся в школе № 136, требуют обустроить безопасный вход на территорию учебного заведения. Об этом сообщает «Толк».
Главный вход, через который ходят школьники, по словам родителей, представляет большую опасность. Всё дело в том, что рядом с ним часто ездят грузовики, которым нужно разгружать товар в местный супермаркет.
Несмотря на то, что на центральный вход повесили замок, дети всё равно продолжают идти туда, после чего им приходится искать другие пути.
К единственному безопасному проходу можно пройти только по газону, отмечают горожане. Проблема заключается в том, что этот вход не благоустроен, а после дождя детям приходится ходить по грязи.
Обозначенная территория относится не к школе, а к территории ближайшего дома. Без разрешения жильцов установить тротуар невозможно.
Жильцам нужно коллективно решать этот вопрос, после чего-либо скидываться на пешеходную дорожку самим, либо просить деньги у администрации.